Grêmio tem desfalques para encarar o Flamengo; veja provável time

Renato Gaúcho comandou o último treino do Grêmio nesta quarta-feira (12) antes da partida diante do Flamengo, na próxima quinta (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Com o CT do Fluminense com portões fechados, o técnico promoveu atividade para o elenco e deve fazer muitas mudanças no time titular.

O treino do Imortal teve início pela manhã, após jogadores e comissão técnica analisarem, por cerca de uma hora, vídeos do Rubro-Negro. Em seguida, o treinador comandou um trabalho tático e fez os últimos retoques no time, encerrando a preparação para o duelo pelo Brasileirão.