Fluminense tem pior início de Brasileirão desde 2008

A derrota do Fluminense para o Botafogo, na última terça-feira (11), no estádio Nilton Santos, evidenciou a péssima fase do Tricolor no Brasileirão. Afinal, a equipe comandada por Fernando Diniz amarga a 15ª posição, com apenas três pontos, e pode entrar na zona do rebaixamento.

Este é, então, o pior início do Fluminense no Campeonato Brasileiro desde 2008. Na ocasião, o Flu somara apenas três pontos nas oito primeiras rodadas do certame.

