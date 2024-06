Fluminense sofreu gol em todos os jogos do Brasileirão até aqui

Tricolor convive com a expectativa da estreia do ídolo, que só acontece depois de 10 de julho, mas tem enfrenta sérias dificuldades na defesa

O Fluminense convive com a expectativa da estreia de Thiago Silva, que só poderá acontecer depois do dia 10 de julho, data de abertura da janela internacional de transferências. No entanto, antes da presença do ídolo em campo, o sistema defensivo tricolor demonstra fragilidade e sofreu gol em todas as oito rodadas do Brasileirão até aqui.

Desta vez, novamente a bola aérea foi decisiva, quando o zagueiro Bastos, do Botafogo, subiu sozinho e marcou o gol da vitória do Botafogo, no Nilton Santos. Nenhum jogador tricolor conseguiu evitar que o defensor tivesse liberdade para cabecear e tranquilidade para estufar a rede.