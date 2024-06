Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (13), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20h (de Brasília). Aliás, se por um lado o Rubro-Negro, com 14 pontos, vai atrás da vitória para recuperar a liderança da competição, por outro o Imortal precisa vencer para não correr a chance de ir para a zona do rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Flamengo e Grêmio.