Fernando Santos é o novo técnico do Azerbaijão

Fernando Santos é o novo treinador do Azerbaijão. O técnico, que deixou o Besiktas, da Turquia, recentemente e tem passagem pela seleção de Portugal, agora terá um novo desafio na carreira. O principal objetivo dele será preparar a equipe para brigar por uma vaga na Eurocopa de 2028.

“Foi decidido nomear Fernando Santos como treinador principal da seleção do Azerbaijão, tendo em conta a sua rica experiência como um dos mais conhecidos especialistas do futebol mundial, os seus sucessos ao longo da sua carreira profissional, incluindo o campeonato europeu com a seleção portuguesa”, diz a nota da Federação do Azerbaijão.

Mais do que classificar a seleção para a próxima Eurocopa, Fernando Santos terá funções também alargadas à formação e ao desenvolvimento do futebol no país. Assim, a expectativa é que o treinador fique por um bom tempo no Azerbaijão e crie um projeto longo.