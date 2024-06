Felipe conta rotina e projeta nova fase pelo Vasco

Novo diretor técnico destaca retorno ao Cruz-Maltino fora das quatro linhas e conta com apoio do presidente Pedrinho e torcedores

Rotina

“Basicamente eu procuro acompanhar todos os processos. Senta com diretor executivo, que é o Pedro Martins, passo pela análise de mercado. Eu converso, individualmente, com jogadores mais jovens oriundos da base. É de suma importância passar tranquilidade, falar que eles são importantes. Além disso, falar com os atletas para cada um adquirir confiança. Também tem o técnico que bate-papo para saber como é o DNA do Vasco e aos poucos ajudar na parte técnica cada um, porque o mais importante é o Vasco”

Amor pelo Vasco

“Você poder voltar 40 anos depois é muito gratificante. É uma vida que a gente tem aqui me formou como atleta, como homem, ser-humano. Só tenho que agradecer ao Vasco da Gama por ter me ajudado e muito feliz continuar parte da minha história no Vasco. Espero ser mais feliz ainda mais.

Função de Felipe

A função estava vaga desde o fim de 2023, aliás, quando Abel Braga saiu do clube. Felipe chega, então, para ser o elo entre comissão técnica e diretoria administrativa. Ele vai se reportar ao próprio Pedrinho e ao executivo de futebol, Pedro Martins.