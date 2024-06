Ex-Botafogo, Fábio Matias é o novo técnico do Coritiba

Coritiba fechou com o treinador até dezembro de 2025. Ele tem a missão de levar o clube de volta à elite do Brasileirão

O Coritiba anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação de Fábio Matias para ser o treinador da equipe. Ele era auxiliar da comissão permanente do Botafogo desde janeiro. O novo comandante já assume o Coxa no próximo domingo, em partida diante do Goiás, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Matias, de 44 anos, assume o lugar do interino James Freitas, que estava como treinador do Coritiba desde a saída de Guto Ferreira, no início de maio. Dessa maneira, James volta a ser auxiliar fixo da comissão técnica do clube paranaense. Ele comandou o Coxa em seis jogos, com três vitórias.