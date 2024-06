Erros individuais revoltam torcedores do Corinthians em empate com Atlético-GO; veja repercussão

Uma série de erros individuais determinaram o empate do Corinthians em 2 a 2 com o Atlético-GO, pela oitava rodada do Brasileirão. Apesar de muito aguerrido, visto que esteve em desvantagem numérica desde o primeiro tempo, a atuação do Alvinegro causou revolta entre torcedores nas redes sociais.

Gustavo Henrique, expulso aos 33 minutos do primeiro tempo, e Hugo, autor do pênalti que resultou no empate, foram os mais cobrados por torcedores após a partida. A dupla esteve diretamente envolvida em lances cruciais do empate com o Atlético-GO. Mas não parou por ai… As substituições de António Oliveira também foram associadas ao resultado final, que manteve o Corinthians com chances de retornar à zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

Outro erro individual que também despertou a fúria dos alvinegros foi o de Cacá, aos 21 minutos do segundo tempo. Apesar de tentar, o zagueiro não conseguiu cortar o cruzamento de Luiz Fernando, do Atlético-GO, e cabeceou contra o próprio gol. O lance tirou o goleiro Carlos Miguel, um dos poucos poupados pelo torcedor, completamente da jogada e colocou o Dragão definitivamente no jogo.