Dupla valoriza parceria do vestiário para Inter faturar Brasileiro após 45 anos

Apesar da posição intermediária no Campeonato Brasileiro, o Inter chegará às rodadas finais com força na briga pelo título. O discurso de Alan Patrick e Gabriel Mercado, capitães da equipe, tem como embasamento o fato de que a equipe gaúcha tem aproveitamento de líder e, com boa pontuação nas partidas atrasadas, acirrará a briga pelas primeiras colocações.

Atualmente em oitavo lugar, com dez pontos, quatro atrás do vice-líder Flamengo, que pega o Grêmio na rodada, e seis atrás do líder Botafogo, que já venceu na rodada, o time de Eduardo Coudet trabalha firme para somar o maior número de pontos nos jogos pendentes.

