Duelo entre Bahia e Fortaleza é marcado por inspiração em gestões europeias

Tricolor Baiano é gerido pelo Grupo City, enquanto Leão do Pici se baseia no modelo administrativo do Bayern

Nos dois primeiros anos da gestão do City Football Group, os investimentos em contratações chegaram na casa dos R$148,5 milhões. Durante esse período, 33 jogadores foram contratados, alguns de grande destaque no cenário brasileiro, como Jean Lucas, ex-Santos, Everton Ribeiro, ex-Flamengo, e Caio Alexandre, vindo do próprio Fortaleza.

Bahia e Fortaleza se enfrentam na próxima quinta-feira (13), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E os adversários protagonizam um clássico com referências nas gestões dos rivais europeus Manchester City e Bayern de Munique, que inspiram os modelos de administração do Tricolor Baiano e do Leão do Pici, respectivamente.

E o Fortaleza?

Do outro lado do confronto, então, o Leão teve o projeto de SAF aprovado por mais de 95% dos sócios-proprietários, sócios-torcedores regulares e adimplentes do clube, em setembro de 2023. Esse foi o recorde de votos na história da agremiação, com 1.195, superando os 920 votantes para eleger Jorge Mota em 2015. Desde os planos para a mudança de gestão do clube, o Tricolor se inspirava nos moldes administrativos do Bayern de Munique como referência, em que há o recebimento de investimentos, mas sem perda do controle do futebol.

“Fizemos um processo de migração, com calma, pensando em um segundo momento, no qual poderemos captar novos investimentos com a vendas de parte das ações. Entretanto, diferentemente do que acontece em muitos dos clubes do Brasil, não queremos perder o controle do futebol. Por isso, chegamos ao entendimento de que um modelo como o do Bayern é o melhor. Vemos como uma referência e passamos a nos aprofundar”, explica Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.