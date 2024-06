Dirigentes de Botafogo e Fluminense se envolvem em confusão no Nilton Santos

Depois da vitória do Alvinegro por 1 a 0 sobre o Tricolor pelo Brasileirão, houve bate-boca na saída dos camarotes do estádio

Após a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Fluminense no Nilton Santos, dirigentes de ambos os clubes se envolveram em um bate-boca na saída dos camarotes do estádio. Com o resultado, o Alvinegro aumentou a sequência positiva sobre o arquirrival para cinco triunfos consecutivos.

No início da confusão, a comitiva tricolor, que contava com o presidente Mário Bittencourt, deixava o camarote, quando um torcedor alvinegro gritou “freguês, volte sempre”.