De La Cruz é eleito o melhor jogador do mês de maio do Brasileirão

Camisa 18 do Flamengo, De La Cruz é um dos grandes nomes do time carioca em 2024

Um dos destaques do Flamengo na temporada, De La Cruz, que chegou ao Rio de Janeiro no início do ano, foi eleito o melhor jogador do mês de maio do Campeonato Brasileiro. O uruguaio é um dos responsáveis pelo bom momento do Rubro-Negro, que está nas primeiras posições do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, o perfil do clube carioca compartilhou o resultado da votação e comentou: “Tá jogando demais”, seguido por uma bandeira do Uruguai e com dois corações nas cores rubro-negras.