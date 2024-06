Cuiabano tem rápida adaptação e se firma no Botafogo

Com apenas seis partidas, lateral-esquerdo se destaca e se firma no time titular do Alvinegro sob o comando de Artur Jorge

Não precisou de muito tempo para Cuiabano mostrar seu futebol e se firmar no Botafogo. O lateral-esquerdo chegou ao Alvinegro somente no dia 20 de abril, mas conseguiu uma rápida adaptação ao esquema do técnico Artur Jorge. Mesmo com seis jogos, o jogador soma boas atuações em campo.

“Mister deu total confiança, e venho treinando bastante. O grupo também me recebeu muito bem. Então, estou me sentindo já em casa e estou muito feliz”, contou Cuiabano, na zona mista do Nilton Santos, após a vitória sobre o Fluminense.

A estreia da recente contratação aconteceu no dia 2 de maio, no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, pela Copa do Brasil. De lá para cá, ele atuou em todos os jogos possíveis e só ficou de fora apenas dos confrontos da Libertadores, já que não estava inscrito na competição. No período, distribuiu duas assistências.