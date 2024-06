Cruzeiro x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Raposa e Dourado se enfrentam, nesta quinta-feira, às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada do Brasileirão após pausa da Data Fifa. O time celeste busca reabilitação imediata diante de seu torcedor depois de derrota para o São Paulo. Já a equipe cuiabana conquistou sua primeira vitória na competição na última rodada, diante do Criciúma, e quer continuar somando pontos para sair da zona incômoda da tabela de classificação.

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Cuiabá terá a transmissão do Sportv e Premiere.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro vem de um momento de evolução com Fernando Seabra, que havia emplacado uma sequência de cinco vitórias consecutivas antes da derrota para o São Paulo. Apesar do revés, o time mineiro dominou boa parte do jogo até a expulsão de Marlon, determinante para o resultado do confronto.