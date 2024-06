Coutinho rescinde com o Aston Villa e fica perto de retorno ao Vasco

O caminho está livre para Philippe Coutinho assinar com o Vasco. Afinal, o jogador, que completa 32 anos nesta quarta-feira (12), acertou sua rescisão de contrato com o Aston Villa. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Bruno Andrade, do “Uol”, e confirmada pelo Jogada10.

Matéria em atualização…

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo nesta quarta, o Vasco congratulou Coutinho pelo aniversário de 32 anos. O Gigante da Colina exaltou o cria da “base forte”.