Corinthians paga salários atrasados de funcionários do clube

Em relação aos jogadores, há atrasos de direitos de imagem. Aliás, alguns casos ultrapassam dois meses. O presidente do clube, Augusto Melo, disse que tem o apoio do elenco para a quitação dos atrasados e que vai resolver os problemas financeiros do Corinthians.

Vale citar, que nesta semana, o Corinthians atrasou a parcela de R$ 6 milhões pelo zagueiro Félix Torres. O Santos Laguna, clube que vendeu o jogador ao Timão, bate o pé nos bastidores. Sendo assim, o caso pode parar na Fifa.

Aliás, o Corinthians teve aumento de quase R$ 130 milhões em dívidas nos primeiros três meses do ano. O total do endividamento do clube, somando o financiamento com a Caixa pela Arena, é de mais de R$ 2 bilhões.

