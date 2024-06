Conmebol divulga data e horário dos jogos das oitavas da Libertadores; confira

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (12) as datas e horários das oitavas de final da Copa Libertadores. Os jogos ocorrerão em duas semanas de agosto, com duelos de times do Brasil na terça, quarta e quinta-feira, assim como ocorreu na fase de grupos.

Na tabela divulgada pela entidade sul-americana, consta a Arena como o estádio do Grêmio como mandante diante do Fluminense, no jogo de ida. No entanto, Porto Alegre ainda vem se recuperando das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, e o estádio do Imortal foi bastante afetado pelas águas. Tanto que os dois jogos da fase de grupos que foram adiados por este motivo foram no Couto Pereira, em Curitiba. O local da partida ainda pode ser modificado.