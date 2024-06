Com cinco cortes, México define convocados para a Copa América

A seleção do México tem grupo definido e anunciado para a disputa da Copa América. Por meio de seus canais oficiais, a Tri informou os cinco cortes da lista de 31 relacionados para os amistosos de preparação contra Bolívia, Uruguai e Brasil. Os nomes que deixam a delegação são Alexis Peña, Andrés Montaño, Fernando Beltrán, Jordan Carrillo e Víctor Guzmán.

Por conta de sua manutenção dentre os convocados, chamou a atenção da imprensa mexicana o nome de Marcelo Flores, jovem meio-campista do Tigres. Atleta de formação na base do Arsenal, o atleta de 20 anos só tem três partidas no selecionado principal e não entrou em nenhum dos amistosos preparatórios.