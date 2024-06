Câmara Municipal cria Frente Parlamentar para construção do novo estádio do Flamengo

Com 33 parlamentares, Frente será presidida por Marcos Braz, vereador (PL) e vice-presidente de futebol do Flamengo

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro criou uma Frente Parlamentar para a construção donovo estádio do Flamengo. A associação dos 33 parlamentares, presidida pelo vereador Marcos Braz (PL), vice-presidente de futebol do clube carioca, foi publicada pelo Diário Oficial da Câmara Municipal nesta quarta-feira (12).

Assim, Marcos Braz explicou que a criação do instrumento legislativo é importante para que amplie a participação de mais parlamentares. Além disso, enalteceu o propósito do projeto no âmbito social.