Brasil fica no empate com EUA no último amistoso antes da Copa América

Em Orlando e com os titulares, Seleção sai na frente com Rodrygo, mas cede empate ainda no 1ª tempo e é ineficaz na etapa final

Brasil e Estados Unidos ficaram no 1 a 1 nesta quarta-feira (12/6). O jogo no Camping World Stadium, na Flórida foi o último amistoso da Seleção na preparação final para a Copa América. Anteriormente, o time Canarinho bateu o México, por 3 a 2, no sábado (8/6). Agora o grupo seguirá treinando para a estreia na competição, dia 24, contra a Costa Rica. Os brasileiros saíram na frente com Rodrygo, o melhor em campo. Mas ainda no primeiro tempo, Pulisic, meia-atacante do Milan e principal jogador do time, deixou tudo igual cobrando falta.

Diferentemente do que ocorreu contra o México, desta vez Dorival Jr colocou o time titular, e com Alisson no gol, o que indica que o arqueiro do Liverpool, mesmo em fase ruim, será mesmo o “camisa 1”. Já nas laterais, Danilo atuou bem mais defensivo e Wendell foi quase um ala, já que Vini cai muito para o meio e reveza bastante com Rodrygo. E Raphinha começou como titular pela direita. Endrick foi banco.

Rodrygo põe o Brasil na frente

Os Estados Unidos ofereceram perigo ao Brasil nos primeiros cinco minutos. Primeiramente, em chute de fora da área de Musah que foi na trave. Depois em chute de Pulisic para ótima defesa de Alisson. Mas o Brasil, sempre com Vini Jr chamando o jogo e ganhando da marcação facilmente, passou a dominar. Vini quase fez um gol de placa, partindo da sua intermediária, driblando fantasticamente o rival, mas finalizando em cima de Turner. Sua dupla com Rodrygo era ótima, revezando na posição. Aos 16, veio o gol. O goleiro Turner lançou mal, Bruno Guimarães recuperou tocando de cabeça a Raphinha e este deu para Rodrygo, na área, fazer 1 a 0.