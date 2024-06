Botafogo x Fluminense: CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico

Após cometer falta dura em Gregore no primeiro tempo, Martinelli é advertido com cartão amarelo

O clássico entre Botafogo e Fluminense contou com uma decisão polêmica da arbitragem. A CBF, dessa forma, divulgou nesta quarta-feira (12/06) os áudios do VAR no lance envolvendo Martinelli e Gregore. O volante tricolor cometeu uma falta dura no jogador alvinegro aos dez minutos de jogo.

Polêmica de arbitragem no clássico

Assim, Flavio Rodrigues de Souza, árbitro da partida, enxergou infração na jogada e assinalou cartão amarelo para Martinelli. O VAR, dessa forma, fez uma análise do lance e não solicitou revisão para possível expulsão.

Áudio do VAR

“O Martinelli vai chutar, ele não põe força, só vai tocar a bola e pega no pé dele. Tem alguma outra (câmera)? É essa, põe em slow. É a pontinha do pé dele que está no chão, e na hora que pisa no chão essa ponta do pé vai no tornozelo”, disse Rodrigo D’Alonso, membro do VAR, antes de comunicar ao árbitro de campo sua decisão.

“Flavio, já checado. O jogador do Fluminense pisa no tornozelo, porém era uma ação contínua do chute que ele erra e está com o pé apoiado no chão. Confirmado cartão amarelo, pode seguir”, afirmou Rodrigo D’Alonso.