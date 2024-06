Bahia x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (13), Bahia e Fortaleza se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Fonte Nova e a bola começa a rolar às 21h30 (de Brasília). O Tricolor de Aço está na terceira colocação, com 14 pontos. Enquanto isso, o Leão do Pici figura a 11ª posição, com 10 pontos.

Onde assistir

O clássico nordestino será transmitido em TV aberta pelo Canal Verdes Mares. Na TV Fechada, a transmissão será pelo Premiere a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Bahia

O Bahia iniciou o Campeonato Brasileiro em grande estilo. Com bons resultados, a equipe de Rogério Ceni aparece na terceira colocação e, caso vença o seu duelo e o Flamengo não derrote o Grêmio, o time de Salvador assume a liderança da competição. Na escalação, o Tricolor não poderá contar com Thaciano por suspensão. Além dele, Santiago Arias está com a seleção colombiana. Na formação que vai a campo, a dúvida é no ataque. Ademir, Biel e Rafael Ratão brigam por uma vaga ao lado de Everaldo.