Arena do Grêmio inicia processo de troca do gramado

Enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul alagaram o gramado do estádio do Imortal por mais de 20 dias e causaram grandes prejuízos

A empresa responsável pela gestão da Arena do Grêmio anunciou que houve o início do processo de troca de gramado do estádio, na última terça-feira (11). Importante destacar que as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio, promoveram alagamento do campo. Situação que se estendeu por mais de 20 dias. Após o momento que a nível da água caiu, os danos tornaram-se mais claros. Especialmente com as péssimas condições além da aparência.

A assessoria da Arena Porto-Alegrense, que faz a administração do estádio, indicou que irá divulgar novos detalhes sobre o processo ainda nesta quarta-feira (12). Desse modo, através das redes sociais, a companhia frisou que nas próximas semanas, a Arena vai receber um gramado em excelentes condições para receber jogos. Vale relembrar que a empresa responsável pela gestão enviou um documento à imprensa no final de maio. No ofício, ressaltou que esperava “uma resposta concreta da empresa (responsável) sobre os prazos de recuperação”. Contudo, isso ainda não ocorreu.