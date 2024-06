António Oliveira banca Carlos Miguel mesmo com saída iminente

A caminho do Nottingham Forest, o jogador ainda não teve a sua multa contratual paga pelo clube inglês e, portanto, continua no elenco alvinegro. No aquecimento, antes do jogo, chegou a ser vaiado e ouviu a torcida gritar o nome de Matheus Donelli, seu substituto. Contudo, durante o embate fez defesas importantes que garantiram o empate. Após a partida, o técnico António Oliveira disse que vai usar o jogador enquanto ele estiver no Timão.

“Eu sou treinador do Corinthians, o Carlos Miguel é jogador de Corinthians, portanto, até que me passem uma informação em contrário, ele é um jogador que está disponível, como os outros todos. Assim, eu escalo aqueles que eu acho que são os melhores para servir ao nosso clube”, disse o treinador.

Carlos Miguel está de saída do Corinthians

Carlos Miguel deve oficializar a saída do Corinthians em breve. Com contrato válido até o fim de 2025, o goleiro de 25 anos vinha sendo observado no mercado europeu, principalmente por clubes emergentes da Inglaterra, como o Nottingham Forest, time que deve defender no segundo semestre. Equipes da Itália e Espanha também estudaram a possibilidade de investir no camisa 22 do Timão. nos próximos dias. Entretanto, como só pode deixar o Timão no próximo mês, deve seguir trabalhando normalmente no plantel.

