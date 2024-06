Vice-presidente do Flamengo se manifesta contra a SAF e alfineta possíveis rivais na eleição

Com a proximidade da eleição no Flamengo, que acontece no fim de 2024, o vice-presidente geral e jurídico, Rodrigo Dunshee se posicionou contra a implantação de uma SAF no clube. O dirigente, por outro lado, deixou claro que é a favor da construção de um estádio próprio, visto que atualmente o Rubro-Negro negocia com a Caixa Econômica Federal pela compra de um terreno no Gasômetro.

“Sempre me posicionei de forma contrária à SAF. Ao contrário de outros que fizeram palestras a favor da SAF e jamais contra. Acho ótimo que quem era a favor esteja revendo seus conceitos. Sou a favor do estádio próprio. Os outros pré-candidatos são?”, afirmou, para a jornalista Raisa Simplicio, do Goal.