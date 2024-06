Teixeira diz que não vai renovar com Cazares e prepara saída de Nonato

Presidente do Santos prepara uma reformulação no meio da temporada e os dois meio-campistas devem deixar o Peixe em julho

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, promete fazer mudanças drásticas na equipe no segundo semestre. Infeliz com o momento da equipe na temporada, o mandatário disse, em reunião no Conselho Deliberativo do clube, que não vai renovar o contrato do meio-campista Cazares. Além disso, Nonato também deve deixar o Alvinegro Praiano.

Durante a reunião, o presidente Marcelo Teixeira foi questionado sobre a condução do departamento de futebol. O mandatário explicou que deve emprestar Nonato para um clube do Japão, na próxima janela de transferências, que se abre no dia 10 de julho. Além disso, não assinará a renovação de contrato do meia Cazares, válido até o dia 31 de dezembro de 2024.