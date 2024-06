Técnico campeão do mundo em 1994, Parreira visita o Ninho do Urubu

Aos 81 anos, o ex-treinador se encontrou com Tite e conheceu as instalações do centro de treinamento rubro-negro Crédito: Jogada 10

O Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, recebeu uma visita especial nesta terça-feira (11). Carlos Alberto Parreira, técnico tetracampeão do mundo em 1994, visitou as instalações rubro-negras. Nas redes sociais, o clube carioca publicou imagens dele ao lado do técnico Tite e do Gerente de Futebol Luiz Carlos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Parreira foi presenteado com a camisa 10 do Flamengo.

“Minha gratidão de coração. Talvez você não imagine o quanto eu sou grato e o quanto estou feliz em estar te recebendo”, disse Tite à Parreira. pic.twitter.com/xs0PG0d5sd — Flamengo (@Flamengo) June 11, 2024