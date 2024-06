Szczesny, da Juventus, está perto de assinar com clube de Cristiano Ronaldo

Goleiro polonês está concentrado com a Polônia para a disputa da Eurocopa. Ele deve custar ao Al-Nassr cerca de R$ 28 milhões

Concentrado com a Polônia para a disputa da Eurocopa-2024, o goleiro Szczesny está de saída da Juventus. Ele está perto de se transferir para o Al-Nassr e ser companheiro de Cristiano Ronaldo no time árabe. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a negociação vai girar em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões). O jogador vai assinar por duas temporadas.

Szczesny chegou à Juventus em 2017 para ser o sucessor do lendário goleiro Gianluigi Buffon. Na ocasião, a Velha Senhora pagou R$ 41 milhões para tirá-lo do Arsenal. Em sete temporadas na Itália, ele atuou em 252 partidas, com 233 gols sofridos.