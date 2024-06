Rodinei confirma conversa com a Seleção Brasileira

Lateral-direito com passagem pelo Flamengo foi campeão da Conference League pelo Olympiacos, da Grécia Crédito: Jogada 10

Ex-Flamengo e agora campeão da Conference League pelo Olympiacos, da Grécia, o lateral-direito Rodinei confirmou que conversou com a Seleção Brasileira sobre uma possível convocação para a Copa América. O jogador revelou a informação em bate-papo no Boleiragem, do Sportv. Leia mais: Rodinei relembra que 'tremeu' antes de gol que deu o título para o Flamengo "Creio que estou no radar. Fizemos a semifinal (da Conference League)contra o Aston Villa, na Inglaterra, e o Lucas, que é o auxiliar do Dorival estava acompanhando o jogo e conversou comigo. Ele disse para continuar na pegada, pois estava me acompanhado. A gente sabe que tem carência na lateral direita. Mas preciso continuar trabalhando no meu clube para ter essa oportunidade", disse ao Boleiragem.

O auxiliar Lucas Silvestre e o analista Pedro Sotero se encontraram com Rodinei, do Olympiacos (GRE), no dia 1º de maio. Além da dupla, Dorival Jr e Juan também viajaram ao velho continente para observações. “É continuar trabalhndo com essa constância para quem sabe possar vestir a Amarelinha. Como você falou, já trabalhei com Dorival Júnior. Foi um paizão para mim no Flamengo em 2022. Não é uma prioridade para mim, pois foco no meu clube. Mas quem sabe poder ter essa oportunidade de representar o meu país. Rodinei tem 32 anos e está no Olympiacos desde que deixou o Flamengo, em 2022. Neste ano, soma 44 jogos, três gols e seis assistências.