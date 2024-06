Raniele valoriza empate do Corinthians e garante esforço para retomada no Brasileirão

Volante reconhece fragilidade do Alvinegro diante do Atlético-GO, mas vê clube com condições de dar a volta por cima no campeonato

O Corinthians não vive boa fase no Campeonato Brasileiro e pode, inclusive, retornar ao Z-4 nesta rodada. A situação dentro das quatro linhas é reflexo da desordem e da série de polêmicas que envolvem o clube nos bastidores. Não à toa, Raniele garantiu que as coisas precisam evoluir nos gramados para amenizar o clima no extracampo.

“O fato de estarmos com um a menos na casa do adversário, com um adversário que tem feito bons jogos, de qualidade, era normal sentir a pressão. Mas é valorizar o ponto e a entrega. De nossa parte, nosso trabalho é vir a campo e trabalhar, a gente sabe o que tem acontecido, mas levamos campo a vontade de trabalhar e exercer nossa função. As coisas dando certo em campo, as de fora vão importar um pouco menos. Estamos tentando melhorar a situação”, garantiu o volante.

Atlético-GO e Corinthians empataram em 2 a 2 na noite desta terça-feira (11) , no Estádio Antônio Accioly. O resultado, apesar de não ser o suficiente para aliviar a situação do Alvinegro no Brasileirão, foi bastante valorizado pelo volante Raniele após o fim da partida.

O jogo

A vitória, que seria fundamental na luta contra o rebaixamento, chegou a ser palpável para o Corinthians. O Alvinegro balançou as redes duas vezes com Yuri Alberto e esteve à frente do placar até os 90 minutos, quando Shaylon empatou de pênalti. Apesar do gosto amargo, o clube paulista garantiu um ponto mesmo em desvantagem numérica desde os 33′ do primeiro tempo – Gustavo Henrique foi expulso após ser punido com segundo amarelo.

Tabela de classificação

Com seis pontos, o Corinthians ainda depende dos tropeços de Criciúma e Cuiabá para se manter fora do Z-4. Caso a dupla vença um de seus compromissos, o Alvinegro retorna à zona de rebaixamento do Brasileirão ao término da oitava rodada, na próxima quinta-feira (13).