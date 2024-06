Provável titular contra o Palmeiras, Medel pode sair do Vasco

Mesmo com chances de voltar a ser titular após cinco jogos fora, o zagueiro Medel pode estar de saída do Vasco. O Boca Juniors (ARG) está avançando pela contratação do chileno.

Segundo informações desta terça-feira (11) do jornalista argentino Germán García Grova, do “TyC Sports”, o jogador tem grande relação com Juan Román Riquelme, ídolo e presidente do Boca Jrs. Dessa forma, as negociações estariam adiantadas, podendo, inclusive, serem finalizadas até o fim de semana.

Medel tem vínculo até o fim de 2024 e já pode assinar pré-contrato. Outra opção seria a rescisão amigável, já que o zagueiro tem um dos maiores vencimentos do clube. Com a janela de transferências chegando, sua saída abriria espaço considerável na folha para a contratação de reforços.