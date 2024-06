Philippe Coutinho fecha negócio surpreendente de R$ 42 milhões

O meia Philippe Coutinho segue sendo alvo do Vasco da Gama. No entanto, a presença do atleta no Rio de Janeiro não tem ligação apenas com a chegada no clube carioca. Ele também fechou um importante negócio imobiliário.

Afinal, o atleta acertou a compra de um shopping em Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O local é conhecido como complexo gastronômico e comercial da cidade. As informações são do “Prensa de Babel” e “Ge”.