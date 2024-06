Palmeiras treina na Academia de Futebol, e Caio Paulista projeta duelo com o Vasco

O Palmeiras segue com a preparação para o duelo contra o Vasco na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na manhã desta terça (11), o técnico Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos com conceitos específicos como transições, contra-ataques e ultrapassagens na Academia de Futebol.

Após a atividade, o lateral-esquerdo Caio Paulista falou sobre o jogo-treino realizado no último sábado (8) entre o elenco do Palmeiras. Ele fez grande jogada individual que acabou com o gol de Mayke, que garantiu a vitória por 2 a 1 do time verde-limão.