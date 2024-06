Neymar: um ano de inferno astral

Afinal, desde então, começaram os problemas. Em dias, Neymar teve uma grave lesão e até terminou o relacionamento com Bruna. O Jogada10 vai te relembrar todo esse caso, o que aconteceu na vida do jogador, de Bruna Biancardi e das pessoas que estão ao redor do jogador brasileiro.

Neymar, no dia 11 de junho de 2023 aguardava ansiosamente a chegada de Mavie e era noivo de Bruna Biancardi. Mas naquele dia, um domingo, há um ano, em um apartamento de luxo, em São Paulo, o camisa 10 deu uma escorregada: ficou com a influenciadora Fernanda Campos e ali decretava o início de um intenso inferno astral.

“Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, iniciou o camisa 10.

O caso ganhou grande repercussão. Tanto que nos dias seguintes foi esperada resposta de Biancardi ou Neymar. E ela chegou de diferentes formas: primeiro foi a presença de Bruna no leilão do jogador, algo que mostrou que o casal estava bem. Depois, o camisa 10 usou o Instagram e pediu perdão.

No domingo, 24 horas antes do dia dos namorados, Neymar ficou com Fernanda Campos, em um apartamento de luxo. A modelo, aliás, fez toda a revelação para o jornalista Léo Dias, que foi o primeiro a noticiar o caso.

Exatamente um mês depois de ser visto com duas mulheres na Espanha, Neymar lesionou gravemente. Durante uma partida entre Uruguai e Brasil, no estádio Centenário, o jogador levou uma entrada e machucou o joelho esquerdo. Ele precisou ser submetido a cirurgia em Belo Horizonte e um longo tratamento – que segue até hoje.

Enquanto isso, no Brasil, Bruna Biancardi dava sinais que o relacionamento com Neymar já não andava muito bom. Afinal de contas, com a divulgação das fotos de Neymar com duas mulheres em uma boate, Biancardi postou no Instagram sobre lealdade.

O craque brasileiro passou a noite na boate Apolo e curtiu a noite “livre”. Nas imagens divulgadas, ele aparece com duas mulheres. Ainda que público, o ambiente não foi um empecilho para Neymar. Afinal, ele foi visto abraçando uma loira e uma morena com o rosto colado.

Mesmo com o momento turbulento na vida amorosa, Neymar foi flagrado em uma boate, em Barcelona, com duas mulheres. O vídeo foi gravado após o jogo entre Brasil e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira venceu por 1 a 0, em Lima. Na sequência, os atletas foram liberados, e Neymar foi para a boate.

Fim do relacionamento

Com tantos problemas na vida extracampo, com especulações sobre traição, Bruna Biancardi anunciou nas redes sociais o fim do relacionamento com o jogador.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, escreveu nos Stories do Instagram.

Acordo com Biancardi e obrigação de silêncio

O relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi chegou ao fim após várias polêmicas envolvendo o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira. No entanto, o término da relação precisou ter acordos nos bastidores para que o jogador ficasse com imagem de “bom pai“.