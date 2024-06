Nestor enaltece sucesso imediato de Zubeldía: ‘Só ele sabe o segredo’

Meia destaca intensidade do treinador no dia a dia para explicar bom momento do São Paulo na temporada

O São Paulo mudou completamente desde a chegada de Luis Zubeldía. Após ser eliminado precocemente do Campeonato Paulista, o Tricolor conseguiu superar o baque e se colocou na disputa pelas três competições que ainda disputa no ano. Segundo Rodrigo Nestor, muito desta mudança de postura passa pela contratação do técnico argentino.

“São coisas do futebol. Acho que ele conseguiu resgatar a nossa confiança, mostrou que conhece o elenco, que gosta da gente. Ele disse que já tinha enfrentado a gente. Está com sangue nos olhos, quer mostrar trabalho a cada dia. Ele disse para a gente que é a oportunidade da vida dele. Espero que continue assim. O segredo só ele sabe mesmo, mas o trabalho vem sendo bem feito. Vamos continuar com humildade e pés no chão para melhorar ainda mais”, disse Nestor, em entrevista à “Gazeta Esportiva”.