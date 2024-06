Negociação com a Puma esfria, e Vasco segue na busca por novo fornecedor

O Vasco segue na busca por um novo fornecedor de material esportivo para o lugar da Kappa, que tem contrato até dezembro. A empresa, porém, vai deixar de produzir os uniformes do clube a partir do ano que vem e deixará um espaço para que a substituição aconteça. No momento, a diretoria tinha conversas adiantadas com a Puma, mas a briga entre os sócios da SAF esfriou o negócio. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a direção cruz-maltina entende que o valor pago pela atual fornecedora é baixo e vê a troca como a possibilidade de aumentar a receita. Ainda na gestão de Alexandre Campello, a Kappa renovou o contrato até o fim de 2024 e paga cerca de R$ 600 mil ao clube carioca.