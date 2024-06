Namorada de ex-Santos diz que é ‘toda natural’, mas fotos antigas surgem; compare

Além disso, ela treina cerca de três horas diárias, mantendo uma dieta balanceada. O corpo violão, contudo, passa por processos com uma cinta modeladora para obter a forma do instrumento musical. Veja fotos.

A influencer namora com Ângelo Gabriel desde o ano passado, quando ele foi vendido pelo Santos ao Chelsea por 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões). Contudo, logo em seguida, ele foi emprestado pelo clube para o Strasbourg, da França , que faz parte do mesmo grupo empresarial do time londrino. Aliás, ele foi listado na posição 75 do Golden Boy, do jornal italiano “Tuttosport”.