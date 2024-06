Mulher citada como ‘laranja’ em intermediação de patrocínio pode processar o Corinthians

Edna Oliveira dos Santos, citada como “laranja” em intermediação em contrato entre VaideBet e Corinthians, pode processar o clube por danos morais. Os advogados Walkir Patucci Neto e William R. Marroco, que defendem a mulher na Justiça, confirmaram a hipótese.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Agora é acreditar no trabalho da Polícia, pois o doutor Thiago está fazendo um trabalho incrível, com as ferramentas que lhe são disponibilizadas, e concomitantemente com a ação criminal, que será levada a efeito pelo Ministério Público, também haverá uma ação cível, não só em relação a intermediário, mas também em relação ao Corinthians”, explicou Walkir Patucci.