Medel acerta com Boca Juniors e vai deixar o Vasco

Medel está de saída do Vasco. O jogador negocia com o Boca Juniors, da Argentina, e já não vai atuar contra o Palmeiras, na quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo Brasileiro. A rescisão do zagueiro com o Cruz-Maltino está na fase final, de acordo com o presidente Pedrinho.

“Sobre Medel, a minuta da rescisão já está sendo avaliada por seus advogados, foi um pedido dele já há muito tempo pela saída. Já tinha um comunicado ao Pacheco que esse andamento [de saída] estava tendo uma velocidade acima do esperado. Ele ia para o jogo, o Pacheco perguntou para ele como estava a cabeça dele para o jogo, e ele falou que não estava com o foco ali, que queria sair o quanto antes”, disse Pedrinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pedrinho ainda disse que o jogador foi “honesto” sobre a situação. O mandatário ressaltou que vai ficar no Vasco “quem estar a fim de representar a camisa”.