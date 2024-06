Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos entregam os cargos na SAF do Vasco

Inferência no dia a dia e liminar com a mudança no comando do futebol pesam na decisão dos profissionais, que eram CEO e CFO da SAF

Em meio à mudança no comando do futebol do Vasco, o CEO Lúcio Barbosa e a CFO Kátia dos Santos entregaram seus respectivos cargos na SAF. O presidente Pedrinho, que está à frente da administração do futebol do Cruz-Maltino, já foi comunicado de ambas as decisões. A informação é do portal “ge”.

No entanto, com a liminar da justiça e as interferências da gestão de Pedrinho no dia a dia, tornou-se insustentável a permanência dos dois profissionais. Algo que também pesou foi o vídeo do mandatário prometendo mudanças no futebol e anunciando a chegada de Felipe, ídolo do clube, como diretor técnico.

“Devido ao resultado de domingo (contra o Flamengo), resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor-técnico ao lado do Pedro Martins como diretor-executivo de futebol, e os dois vão se reportar a mim em relação ao futebol. Esse é um dos movimentos entre outros movimentos que vão acontecer” afirmou Pedrinho no vídeo.

Relação desgastada

A partir da última semana, Felipe e o diretor executivo Pedro Martins começaram a trabalhar juntos e se reportam diretamente a Pedrinho. Dessa forma, o ídolo cruz-maltino auxilia o mandatário no dia a dia da SAF, sobretudo na relação com o elenco. A declaração demonstrou a perda de poder do CEO, que antes era manda-chuva da época em que a 777 Partners estava à frente do futebol.