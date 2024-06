Lewandowski se torna desfalque para estreia da Polônia na Euro

“Estamos fazendo de tudo para que Robert possa jogar a segunda partida, contra a Áustria”, indicou o médio da seleção polonesa, Jacek Jaroszewski.

O centroavante sentiu o problema muscular logo aos 32 minutos da primeira etapa do amistoso com a Turquia. Em seguida, foi substituído por Urbanski. A propósito, o técnico Michal Probierz pode ter mais duas ausências para a estreia na Euro. Isso porque outros dois jogadores se machucaram no último compromisso.