Juventude e Vitória não saem do empate em oitava rodada do Brasileirão

Juventude e Vitória se enfrentaram na noite desta terça-feira (11), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela oitava rodada do Brasileirão. O duelo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Rodrigo Sam e Willian Oliveira – ambos no primeiro tempo. O resultado foi pior para o clube rubro-negro, que se manteve na lanterna do torneio com apenas três pontos.

Primeiro tempo

Os 30 primeiros minutos foram de poucas oportunidades no Alfredo Jaconi, com apenas uma finalização para cada lado. Depois, o cenário mudou. O Juventude abriu o placar com Rodrigo Sam, aos 33′, em sequência de escanteios e pressão do mandante. Nenê levantou a bola na área, e o zagueiro subiu mais que a defesa para cabecear para dentro do gol.

A vantagem, contudo, durou menos de dez minutos. Isso porque o Vitória acionou o volante rubro-negro Willian Oliveira pela esquerda, que acertou um chute de rara felicidade aos 41′. A finalização ainda resvalou na trave e desviou em Gabriel Vasconcelos antes de entrar.