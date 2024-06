Juventude ameaça processar Palmeiras por falta de pagamento de joia

Clube Jaconero diz ter direito a R$ 3 milhões da negociação de Kauan Santos, na venda do Verdão com time dos Emirados Árabes

O Juventude está ameaçando ir a Câmara Nacional de Resolução de Disputas cobrar um valor que teria a receber do Palmeiras. O clube gaúcho acredita que tem direito a receber 30% da venda do meia-atacante Kauan Santos, ao Al Shabab Alahli, que aconteceu no começo deste ano.

O Verdão vendeu o atacante para o Emirados Árabes por R$10 milhões. O atacante jogou no Juventude até os 12 anos, quando foi adquirido pelo Palmeiras. Contudo, na transferência, ficou acertado que a equipe do Rio Grande do Sul ficaria com 30% dos direitos em uma futura venda.