João Basso é reintegrado e disputará Série B com o Santos

O Santos ganhou um rosto conhecido para o restante da temporada. Isso porque o zagueiro João Basso voltou de empréstimo do Estoril, de Portugal, e fará parte do grupo que disputa a Série B do Brasileirão. O Peixe chegou a conversar com o clube português sobre uma venda em definitiva do defensor. Contudo, como a negociação não evoluiu, o clube solicitou o retorno imediato do atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Basso foi cedido ao Estoril no início do ano e disputou 13 partidas em Portugal. No contrato de cessão temporária, há uma cláusula dando ao clube a opção de compra, como também havia a de retorno imediato ao Brasil, em caso de venda de Joaquim, titular da equipe santista. Como os portugueses não se manifestaram, o defensor voltou a Vila Belmiro.