Internacional x Corinthians será no estádio do Figueirense

O Internacional decidiu que vai mandar o duelo contra o Corinthians, pela 10ª rodada do Brasileirão, no Orlando Scarpelli. O Colorado firmou um acordo para usar o estádio do Figueirense e jogará no estádio em algumas partidas do torneio de pontos corridos.

O Figueirense já havia colocado o estádio à disposição para os clubes gaúchos realizarem seus jogos. Contudo, o Grêmio decidiu utilizar o Couto Pereira, do Coritiba, enquanto o Internacional vinha usando o Heriberto Hulse, do Criciúma e o Alfredo Jaconi, do Juventude.