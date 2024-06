Independiente Del Valle contrata potencial substituto de Lautaro Díaz

Nesta terça-feira (11), o Cruzeiro informou, em seus canais oficiais, que chegou a um acordo verbal com o atacante Lautaro Díaz, do Independiente del Valle. Desse modo, apenas um problema de última hora nos trâmites finais (exames médicos e assinatura de contrato) mudam o cenário onde o avante argentino se despede do clube equatoriano.

Por conta disso, a representação de Sangolquí se movimentou no mercado e anunciou a chegada do atacante colombiano Jeison Medina. Com direito a fazer alusão ao famoso personagem de filmes de terror Jason Voorhees, ele foi introduzido como o novo matador do plantel.