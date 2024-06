Ídolo do Corinthians perde apartamento na Justiça por dívida milionária

Com dívida de R$ 2,5 milhões, o imóvel que era do ídolo do Corinthians foi leiloado por R$ 672 mil Crédito: Jogada 10

Um ídolo do Corinthians teve um apartamento tomado pela Justiça por causa de uma dívida de condomínio que ultrapassa R$ 2,5 milhões. A moradia fica no bairro da Mooca, em São Paulo e vale R$ 1,3 milhão. A informação é do ‘Uol’. O imóvel de 319 metros quadrados foi leiloado por ordem judicial, sendo arrematado por R$ 672 mil. Além disso, o juiz Danilo Fadel de Castro homologou o auto de arrematação no mês passado e em breve o mandado de imissão da posse será expedido ao novo proprietário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine + Neymar e o inferno astral que completa um ano

Quem é o ídolo do Corinthians? O processo foi movido pelo condomínio Edifício Prince de Galles contra o ídolo Marcelinho Carioca em 2004. A dívida, que ultrapassa R$ 2,5 milhões, inclui juros, multas e correção monetária. O imóvel, com três suítes e três vagas de garagem, precisa passar por reformas, conforme laudo assinado pelo perito José Patiño Zorz. Durante o processo, a defesa de Marcelinho questionou os valores cobrados pelo condomínio. Contudo, em 2015, o ex-jogador assinou um acordo para pagar a dívida em 20 parcelas, mas não o cumpriu. Marcelinho não vive o melhor momento da vida. Isso porque, além de perder o apartamento, o ex-jogadro foi sequestrado recentemente. Aliás, o assunto repercutiu internacionalmente.