Grêmio deve ir a cinco cidades diferentes em 15 dias

O Grêmio iniciará uma maratona de jogos e viagens nos próximos 15 dias. Isso porque a equipe gaúcha terá seis jogos em provavelmente cinco cidades diferentes. Por sinal, o intervalo será de no máximo quatro dias entre as partidas. A delegação do Tricolor Gaúcho se encontra no Rio de Janeiro desde a última segunda-feira (10). O elenco treina no centro de treinamento do Fluminense antes do embate com o Flamengo, na próxima quinta (13), às 20h, no Maracanã. Partida que será válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Entre o seguinte compromisso e o anterior, com o Estudiantes, o Imortal teve um período livre de cinco dias.