Fluminense divulga lista de relacionados para clássico com o Botafogo

Com retornos de Samuel Xavier e Lima, Tricolor finaliza preparação para duelo com o Alvinegro nesta terça-feira, no Nilton Santos

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira (11), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Botafogo, pela 8ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece no Nilton Santos, e as equipes estão em lados opostos da tabela. Sendo assim, o Tricolor voltar a vencer na competição e iniciar uma sequência positiva para se afastar da zona de rebaixamento, ainda mais depois do tropeço para o Juventude, no Maracanã.

Entre as novidades, estão Samuel Xavier, recuperado de lesão, e Lima, que volta de suspensão. Além disso, Fernando Diniz retorna à beira do gramado após ter ficado de fora diante do Juventude por ter sido expulso contra o São Paulo.