Filipe Luís se torna técnico do sub-20 do Flamengo após saída de Mário Jorge

Entretanto, ex-lateral ainda dirigirá o time sub-17 em mais uma partida, a final da Copa Rio frente ao Vasco no próximo dia 17

Filipe Luís será o novo técnico da equipe sub-20 do Flamengo após a saída de Mário Jorge. A definição ocorreu nesta terça-feira (11) em reunião entre o presidente Rodolfo Landim, o diretor de futebol Marcos Braz e membros do Conselho de Futebol. A informação é do portal ‘ge’.

O ex-lateral já desempenhava desde o começo deste ano a função de treinador do sub-17. Ele, aliás, ainda dirigirá o time na final da Copa Rio diante do Vasco no próximo dia 17.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em agosto, Filipe terá a oportunidade de faturar a Copa Intercontinental da categoria, já que o Rubro-Negro receberá o Olympiacos, campeão europeu, no Maracanã.